2300 Yıllık Lanetli Kavanozun Sırrı İlk Defa Açığa Kavuştu

2300 yıllık lanetli kavanoz 55 kişiyi öldürmüş. Atina Agora Klasik Ticaret Binası'nın hemen altında, parçalanmış bir tavuğun kemikleriyle dolu 2300 yıllık seramik bir kavanoz bulundu.

MÖ 325 ile 270 yılları arasında Atina Agorası'ndaki bir binanın köşesine gömülen çömlek, o zamanki lanetin kullanımları hakkında fikir veriyor. Sokrates ve Platon'dan neredeyse bir asır sonra, antik aklın ve öğrenmenin evi, hala mistik bir şey uygulayan insanlara sahip olabilir.

Madeni paraların yanında bulunan kavanoz, muhtemelen 55 kişiyi felç eden ve öldüren eski bir lanetin parçasıydı. Bu sihirli kavanoz, Antik Atina'da insanların nasıl “sihir” kullanmaya çalıştıklarına dair yeni kanıtlar ortaya koyuyor.

Yale Üniversitesi'nde Profesör Jessica Lamont tarafından yürütülen araştırma, yaklaşık 2300 yıllık bir laneti gün yüzüne çıkarıyor. Jessica Lamont'ın Hesperia dergisinde yazdığı makalede, "Kavanozda genç bir tavuğun parçalanmış başı ve alt uzuvları vardı" ifadelerini kullandı.

Lamont, "(Kavanozun) dış yüzeyi orijinal metinle kaplıydı. Bir zamanlar 55'in üzerinde lanetlilerin ismini taşıyordu, bunlardan düzinelercesi artık yalnızca dağınık, havada uçuşan harfler veya soluk kalem vuruşları olarak varlığını sürdürüyor" şeklinde konuştu.

2300 yıllık lanetli kavanoz 55 kişiyi öldürmüş

Yunanca yazının “bağlıyoruz” anlamına gelebilecek kelimeler içerdiğini kaydetti. Araştırmacılara göre kavanozda yer alan çivi ve tavuk parçaları muhtemelen lanette rol oynadı.

Lamont, "Çiviler genellikle eski lanetlerle bulunur ve engelleyici bir güce sahiptir. Lanet, kurbanlarının yeteneklerini sembolik olarak hareketsiz kıldı veya onları sınırladı" diye yazdı.

Kavanozda yer alan tavuk öldürüldüğünde, muhtemelen 7 aydan büyük değildi ve araştırmacıya göre, laneti yaratanlar "civcivin çaresizliğini ve kendini koruyamaması"nı, kavanozun üzerinde yer alan kişilere aktarmak istemiş olabilir.

Lamont açıklamasında, "Laneti yazanlar tavuğun başını ve alt bacaklarını bükerek ve delerek, kurbanlarında aynı vücut kısımlarını kullanamayacak duruma getirmeye çalıştı. Atina'daki ritüel topluluğu, adı geçen bireylerin fiziksel ve bilişsel yetilerini 'bağlamayı' veya engellemeyi amaçlamaktaydı" ifadelerini kullandı.

Kavanoz, içinde hayvan kalıntıları bulunan birkaç yanmış odun yığınının yanına yerleştirilmişti ve uzmanlara göre bu, lanetin gücünü artırmış olabilir.

Lanet kavanozu aslında ilk olarak 2006 yılında ortaya çıkarılmıştı. Ancak yakın zamanda Profesör Lamont tarafından analiz edildi ve laneti ortaya çıktı. Kavanozdaki yazılar, Cincinnati Üniversitesi'nde klasikler alanında doktora öğrencisi olan Marcie Handler tarafından denetlendi.