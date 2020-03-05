24 Ayar Altın Kaplama Galaxy S20 Serisi Tanıtıldı! İşte Fiyatları

24 ayar altın kaplama Samsung Galaxy S20 serisi satışa çıktı. Gelin hep beraber tasarımı ile dikkat çeken altın kaplama Galaxy S20 serisine yakından bakalım.

Altın Kaplama S20 Serisi Fiyatları ile Dudak Uçuklatıyor

Londra merkezli lüks hediye şirketi olan Goldgenie, her tarafı 24 ayar altın kaplama Galaxy S20 serisini tanıttı. Fotoğraflara bakılırsa, kamera ve ekran altın kaplı olmayan tek parça gibi gözüküyor.

Altın kaplama Galaxy S20'nin fiyatının 3,397 euro'dan, Galaxy S20 Plus'ın fiyatının 3.597 euro'dan ve son olarak S20 Ultra'nın fiyatının 3.797 euro'dan başladığı açıklandı. Akıllı telefonlar 4G bağlantı teknolojisini desteklemekte. 5G destekli altın kaplama S20 serisine sahip olmak için 100 euro daha fazla ödemeniz gerekmekte. Şu anda ön siparişte olan cihazlar Mart ayının sonunda satışa çıkacak.

Özel kutu ile gelen cihazların özel ambalaj ve özgünlük sertifikasına sahip olduğu duyuruldu. Hemen aşağıdan akıllı telefonların kutusuna bakabilirsiniz.

Galaxy S20 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.2 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (563, PPİ piksel yoğunluğu), 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti

Kamera: 12 MP, 12 MP, 48 MP 3X hibrit, 30X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme

Ön Kamera: 10 MP

İşlemci: Exynos 990 7 Nanometre

Ram: 8GB

Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar arttırılabilir)

Pil: 4000 mAh

Galaxy S20 Plus Teknik Özellikleri

Ekran: 6.7 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (525, PPİ piksel yoğunluğu) 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti

Kamera: 12 MP, 12 MP, 48 MP 3X hibrit, 30X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme

Ön Kamera: 10 MP

İşlemci: Exynos 990 7 Nanometre

Ram: 8GB

Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar arttırılabilir)

Pil: 4500 mAh

Galaxy S20 Ultra Teknik Özellikleri

Ekran: 6.9 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (512, PPİ piksel yoğunluğu) 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti

Kamera: 12 MP, 108 MP, 48 MP 10X hibrit optik, 100X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme

Ön Kamera: 40 MP

İşlemci: Exynos 990 7 Nanometre

Ram: 12GB

Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar arttırılabilir)

Pil: 5000 mAh