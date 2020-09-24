24 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 24 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

24 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 24 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 24 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 24 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.

24 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 113.317 test yapıldığı ve 1.721 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 74 kişi hayatını kaybetti ve 1.241 kişi iyileşti.

24 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

24 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 309.790 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.785'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.573 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 271.964 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.