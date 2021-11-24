24 Kasım Sağlık Bakanı açıklamaları, önemli bilgileri beraberinde getirdi. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, önemli detaylardan bahsetti. Türkiye'de yeni tedavi yöntemlerinin denenmeye başlayacağının altını çizen bakan, önemli bilgiler aktardı.

Bakan Koca, "Bilim kurulu toplantımız sonrası basın açıklamamız" notu ile yazılı açıklama paylaştı. Paylaşımın tamamı ise aşağıdaki görseldeki gibi oldu.

Bakan ayrıca vatandaşlardan aşılarını tamamlamalarını tekrar rica etti. Henüz aşınızı olmadıysanız, hemen aşağıda yer alan uygulamayı indirerek, aşı randevusu oluşturabilirsiniz.