24 Saat Ekrana Bakmamak Size Binlerce Lira Kazandırabilir!

24 saat ekrana bakmamak günümüzde oldukça zor. Bu sebepten ötürü bunu başarabilen insan sayısı oldukça az. Bir internet sitesi, bir gün boyunca ekrana bakmamayı başarabilen kişiye binlerce lira ödeme yapacak. Elbette web sitesinin adaylarda aradığı bazı kriterler mevcut. Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

24 Saat Ekrana Bakmamak Nasıl Para Kazandıracak?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı telefonlar artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Dünya genelinde milyonlarca insan gün içerisinde çok sık bir şekilde akıllı telefonuna bakıyor. Kullanıcılar telefona bakmadığı zamanlarda ise kendini kötü hissediyor. Peki, 24 saat boyunca telefona bakmadan durabilir misiniz?

Reviews.org web sitesi, 24 saat boyunca telefonuna bakmamayı başarabilen kişiler arıyor. Bu, her ne kadar kulağa kolay gibi gelse de bir gün boyunca telefonu kullanmamak oldukça zor. Gelen mesajları kontrol etmek ve sosyal medya platformlarında gezinmek gibi faktörler bunu önemli ölçüde zor hale getiriyor.

İnternet sitesi bir gün boyunca dijital detoks yapabilen yani bilgisayar, akıllı saat, akıllı ev cihazları, akıllı televizyon ve akıllı telefona bakmamayı başaran kişilere 2 bin 400 dolar ödeme yapacak. Bu miktar da şu anki kur ile beraber yaklaşık olarak 19 bin Türk Lirası'na denk geliyor.

Reviews web sitesinin açıklama bölümünde "Cihazlarınızdan bir günlüğüne kurtulmak gibi bir arzunuz varsa ve ödeme almak istiyorsanız, sizin için mükemmel bir fırsat" ifadelerine yer verildi. Milliyet'teki habere göre söz konusu ilana başvuracak adaylarda bazı kriterler aranıyor. Bu sebepten ötürü kullanıcıların internet sitesi tarafından belirlenen kriterlere sahip olması gerektiğini belirtelim.

İlana başvuracak adayların kesinlikle sosyal medyaya hakim olması ve teknolojiye oldukça meraklı olması gerekiyor. Sosyal medyaya hakim ve teknolojiye meraklı olan kişilerin gün içerisinde akıllı telefon, akıllı saat ve akıllı televizyon gibi teknolojik cihazlara bakmaması önemli ölçüde zor.

Şirket, araştırmaya kabul edilen kişilere 200 dolarlık Amazon hediye kartı da verecek. Aktarılan bilgilere göre başvurular 26 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek. Türkiye'deki kullanıcıların söz konusu ilana başvuramadığını belirtelim.

Sizce günümüzde bir gün boyunca teknolojik cihazların ekranına bakmamak zor mu? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.