24 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 24 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

24 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 24 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 24 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 24 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

24 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 42.986 test yapıldığı ve 937 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 17 kişi hayatını kaybetti ve 1.009 kişi iyileşti.

24 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

24 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 224.252 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.580'e yükseldi.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.248, toplam entübe hasta sayısının ise 379 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 207.374 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor."

Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ErSgZL9Xey — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2020

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