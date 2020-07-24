BTC

ETH

XRP

EOS

NEO

  1. Tamindir
  2. haber
  3. Bilim
  4. 24 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 24 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

24 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 24 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

24 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Fahrettin Koca, 24 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı açıklaması yaptı.

Fahrettin Koca Kelebek Etkisi Riskine Karşı Uyarılarda Bulundu
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

24 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 24 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 24 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 24 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

Fahrettin Koca Açıkladı: Vakaların ve Ölümlerin Yarısı Bu Şehirde Bilim Fahrettin Koca Açıkladı: Vakaların ve Ölümlerin Yarısı Bu Şehirde

24 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 42.986 test yapıldığı ve 937 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 17 kişi hayatını kaybetti ve 1.009 kişi iyileşti.

24 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

24 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 224.252 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.580'e yükseldi.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.248, toplam entübe hasta sayısının ise 379 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 207.374 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor."

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Ziya Selçuk'tan Hibrit Eğitim Modeli Açıklaması: Hibrit Eğitim Nedir? İNTERNET Ziya Selçuk'tan Hibrit Eğitim Modeli Açıklaması: Hibrit Eğitim Nedir?

Aşağıda yer alan indir butonuna basarak Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz. En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

ETİKETLER: koronavirüs

YORUMLAR