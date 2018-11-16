24 Yıl Sonra Bir İlk! Sony E3 2019'a Katılmayacak

Oyun dünyasının değişilmez isimlerinden Sony, 24 yıldır aralıksız şekilde dünyanın en büyük oyun fuarı E3’e katılıyordu. Bugün yapılan açıklamayla Sony E3 2019’a katılmayacak denildi.

Game Informer isimli internet sitesinin ulaştığı bir Sony yetkilisi, alınan sürpriz kararın altında yatan sebebi açıkladı. Yetkili, “2019’da topluluğumuzla bir araya gelmenin yeni ve alışıldık yeni yollarını keşfetmek” istediklerini dile getirdi.

Konu hakkında açıklamalarına devam eden Sony, “Endüstri büyük bir değişim geçirirken, Sony Interactive Entertainment de kullanıcılarıyla bir araya gelmek için yenilikçi alternatifler aramaya devam ediyor. PlayStation hayranları bizim için her şey. Bu sebeple her zaman yenilik yapmak, farklı düşünmek ve oyuncuları memnun etmenin yeni yollarını denemek istiyoruz. E3 2019’a katılmama kararı almamızın sebebi budur” açıklamasını yaptı.

Sony’nin Electronic Arts ya da Xbox gibi E3 öncesinde özel şov yapabileceği konuşulurken, E3’ten uzak bir tarihte kendine ait bir başka etkinlik daha düzenleyebileceği tahminler arasında yerini aldı.

E3’te hiçbir şey olmayacak

E3 öncesi konferans yapıp yapmayacaklarına dair de açıklama yapan şirket, E3’ü tamamen pas geçtiklerini söyledi. Sony İletişim Başkan Yardımcısı Jennifer Clark, “E3’te konferans düzenlemeyecek ya da herhangi bir aktivite yapmayacağız” şeklinde net bir duyuru yaptı.

PlayStation Experience tarzı bir şovla E3 bütçesine başka taraflara kaydırabileceği düşünülen Sony’nin kararının sebebiyse henüz gizemini koruyor.