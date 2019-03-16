1000 dolar'lık iPhone XS'in çok pahalı olduğunu düşünüyorsanız, bu haberimizi okuduktan sonra fikriniz değişebilir. Caviar isimli lüks ürünler satan firma 24.500 dolarlık elmas bir iPhone üretti.

Lüks iPhone XS'i bugünkü dolar kuru ile hesapladığımızda 134.000 TL'ye tekabül ediyor. Fiyatı ile dudak uçuklatan bu iPhone XS'in arka yüzünde siyah oyulmuş titanyum, altın kaplama ve 252 elmas bulunmakta. On binlerce paraya satılan telefonun dış kaplamalarının sadece 30 günlük bir garantisi bulunuyor.

24.500 Dolarlık Elmas iPhone XS Üretildi! -1

Özel olarak tasarlanan iPhone'nun arka kısmında k adranı platinden yapılmış safir cam ile korunan bir adet mekanik saat yer almakta. Cihazın fiyatı, mekanik saati ve tasarımı dışındaki tüm özellikleri diğer iPhone XS'ler ile aynı. Caviar, iPhone XS Grand Complication Skeleton Diamond Edition'ın, hem iPhone XS hem de iPhone XS Max için olduğunu belirtti. Cihazların 256GB ve 512GB'lık depolama seçenekleri bulunmakta.

Sadece 99 adet üretilen bu iPhone serisinin kutusu da farklı. Cihazlar, Apple'ın standart kutularına hiç benzemiyor. Caviar, iPhone'ları ş ık bir kutu tasarımı ile taçlandırmış. Cihazın arkasındaki alt kısımda altın kaplama Caviar yazısı bulunmakta.

Sizler fiyatı ile dudak uçuklatan iPhone'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir telefon alınmaya değer mi? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz!