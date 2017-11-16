24MP Selfie Kameralı Telefon: Vivo V7

Çin merkezli Vivo şirketi bugün yeni akıllı telefonu V7'yi tanıttı. V7 Plus ile neredeyse aynı özelliklere sahip olan V7, hem 24MP ön kamerası hem de düşük fiyat etiketiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Orta segment akıllı telefon pazarı için sunulan V7, 18:9 ekran formatına sahip.

5.7 inç HD+ (1440 x 720 piksel) 18:9 ekran formatıyla ile gelen V7, yüzde 83.6 ekran-gövde oranıyla kalitesini kanıtlıyor. 1,8 GHz hızında çalışan Snapdragon 450 yonga setini barındıran cihazda, 4GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ayrıca Vivo V7 bu depolama alanına ek olarak MicroSD kart desteği de sunuyor.

Arkada f/2.0 diyafram açıklığında ve 16MP çözünürlüğünde tek kameraya sahip olan V7, ön tarafta ise 24 MP'lik bir kamerayla geliyor. VivoFace Access teknolojisiyle ekran kilidini ön kamera yardımıyla açabilen cihazda, Smart Beauty 7.0 özelliği de bulunuyor. Vivo şirketi bu özelliği şu şekilde tanımlıyor: "Smart Beauty 7.0​ yüzünü parlaklaştıracak ve daha düzgün bir cilt yaratacak"

Android 7.1 Nougat ile gelen V7'de 3000 mAh batarya ve parmak izi sensörü dikkat çekiyor. Ayrıca küresel pazarda satışının olması beklenen V7, mat siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Son olarak cihazın fiyatı ise 300 dolar (1160 TL) olacak.