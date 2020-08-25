25 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 25 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

25 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 25 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 25 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 25 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

25 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 98.231 test yapıldığı ve 1.502 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 24 kişi hayatını kaybetti ve 887 kişi iyileşti.

25 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

25 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 261.194 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.163'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 811 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 238.795 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8G59tKQgXN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 25, 2020

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.