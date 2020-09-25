25 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 25 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

25 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 25 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 25 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 25 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.

25 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 112.885 test yapıldığı ve 1.665 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 73 kişi hayatını kaybetti ve 1.318 kişi iyileşti.

25 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

25 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 311.455 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.858'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.601 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 273.282 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

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