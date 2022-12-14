NASA, 25 Günlük Artemis I Görevinin Özetini Paylaştı (Video)

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA, son Artemis I görevini yalnızca 60 saniyede özetleyen sinematik bir video paylaştı. Video, 25 gün süren bir yolculuk için pek çok şeyi bir araya getiriyor. Görevin önemli anlarını bir araya getiren video, aynı zamanda Orion uzay aracı tarafından çekilen bazı büyüleyici görüntüleri de içeriyor.

Mürettebatsız Artemis I görevi, NASA'nın yeni Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketini ve Orion uzay aracını ilk yörünge görevlerinde test etti. ESA, Orion'un kapsüle hava, elektrik ve itme gücü sağlayan hizmet modülünün geliştirilmesini tasarladı ve denetledi.

Yolculuk sırasında uzay aracı, Ay yüzeyinin yalnızca 80 mil yakınına gitti ve ayrıca Dünya'dan, insan tarafından gönderilmiş herhangi bir uzay aracından daha uzağa gitmeyi başardı. Bu rekor en son 50 yıl önce Apollo görevlerine aitti.

25 Gün Süren Artemis I Görevinden Görüntüler

Orion'un 11 Aralık'taki başarılı dönüşü, donanımın beklendiği gibi çalıştığını gösteriyor ancak NASA mühendisleri şu anda görev sırasında kapsülün tüm sistemlerinin düzgün çalıştığını doğrulamak için Orion uzay aracından gelen verileri kontrol ediyorlar.

Artemis I görev yöneticisi Mike Sarafin, uzay aracının eve dönüşünden kısa bir süre sonra "Orion'u derin uzay ortamında, beklentilerimizi aşarak başarılı bir şekilde çalıştırdık ve Orion'un Ay'dan Dünya atmosferine geri dönüş yolundaki aşırı koşullara dayanabileceğini gösterdik." dedi.

NASA, her şeyin gerçekten de beklendiği gibi çalıştığı sonucuna varırsa Orion'u Ay etrafında aynı rotaya gönderecek olan Artemis II'yi planlamaya başlayabilir.