2,5 milyon dolar ödüllü PUBG Turnuvasında İki Türk Takımı Finalde

Toplam 2,5 milyon dolar ödüllü PUBG Mobil Turnuvası’nda, Türkiye’den Rest ve Epic Gang takımları finale çıkmaya hak kazandı.

Tencent’in dünya çapında fenomene dönüşen Battle Royale oyunu PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile için düzenlediği e-spor turnuvasının bölgesel yarı finalleri tamamladı.

PUBG Mobile Clup Open’ın altı gün süren yarı finalleri sonucunda, Türkiye’yi temsil eden üç takımdan ikisi finale çıkmayı başardı.

Sıralamada 8. olan Rest ve 10. olan Epic Gang, toplam 2,5 milyon dolar ödül havuzu ile PUBG Mobile’ın en büyük turnuvasında finalde yarışacak.

PUBG MOBILE CLUB OPEN 2019 İlkbahar Devresinin Avrupa finali 1-2 Haziran tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek ve Türkiye saatiyle 23:00’da buradaki linkten izlenebilecek.

Bölgesel final maçları, günde 5 maç olmak üzere toplam 10 maçtan oluşacak. Turnuva serisinin uluslararası finali ise temmuz ayı içerisinde yapılacak.

2018 yılında PUBG Mobile Star Challenge adıyla düzenlenen küresel turnuva serisinin finali, canlı yayında 60 milyondan fazla kişi tarafından izlenmişti.