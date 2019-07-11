25 Milyondan Fazla Cihaza Bulaştı! Android’deki Yeni Tehlikeye Dikkat

Siber güvenlik firması Check Point araştırmacıları tarafından keşfedilen kötü bir amaçlı yazılım, Android uygulamalarındaki kodları kendi kodlarıyla değiştiriyor. Kullandığı yöntem nedeniyle “Agent Smith” olarak adlandırılan kötü amaçlı yazılım, şu ana kadar 25 milyondan fazla cihaza bulaştı.

Kötü amaçlı yazılımlar genellikle kullanıcıların kişisel verilerini hedeflemezler. Bunun yerine, uygulamaları hackler ve daha fazla reklam göstermeye zorlar ya da var olan reklamlardan yasa dışı olarak para kazanır.

Check Point araştırmacıları, Agent Smith ismi verilen kötü amaçlı yazılımın WhatsApp, Opera Mini veya Flipkart gibi bilinen uygulamaları hedeflediğini ve sızdığı uygulamalardaki kodları değiştirerek, güncelleme almasını engellediğini söylüyor.

Raporlar, söz konusu zararlı yazılımın Hindistan ve yakınındaki ülkelerde yoğunlaştığını gösteriyor. Bunun ana nedeni ise o bölgelerde popüler olan 9Apps adındaki üçüncü taraf bir uygulama mağazası.

Agent Smith’in Hindistan’daki 15 milyondan fazla cihaza bulaştığını söyleyen Check Point, ABD’de ise 300 binden fazla telefonun tehdit altında olduğunu belirtiyor.

Araştırmacılar, söz konusu zararlı yazılımın Play Store’a da sızmaya çalıştığını; ancak Google’ın keşfedilen tüm zararlı yazılımları kaldırdığını söylüyor. Check Point, Agent Smith’in Çinli bir şirket tarafından yönetildiğini tahmin ediyor.