250 Çeşit Yemek Yapabilen Mutfak Robotu Görücüye Çıktı

3. Uluslararası Home Concept Züccaciye Ev Eşyaları Aksesuar Üretici & Markalar Fuarı İstanbul Yeşilköy'de açıldı. Fuarın en dikkat çeken ürünü 30 dakikada 3 çeşit yemek yapabilme özelliğine sahip mutfak robotu oldu.

Robot'un satış temsilcisi olan Suzan Hafale, robotta 12 mutfak aleti fonksiyonunun olduğunu söyledi. Robot içerisinde bulundurduğu çipte yemek tarifleri yer almakta. Yemekler çipte yer alan tarife göre özenle yapılmakta ve kullanıcıya sunulmakta.

Suzan Hafale yaptığı açıklamada robot ile buğday öğütüp, hamur yoğurma özelliği sonrasında kendi ekmeğinizi dahi yapabiliyorsunuz dedi. Hafale açıklamasının devamında robotun elektrikle çalıştığını söyledi ve oldukça ekonomik olduğuna dikkat çekti. Yemek yapma tecrübesi olmayan yeni evli çiftlerin robota çok fazla ilgi gösterdiği açıklandı. Robot aynı anda 3 adet yemeği hazırlamakta. 3 yemeğin de kokusu bölmeler sayesinde biribirine karışmamakta.

Robot yemek yapmanın dışında bebek maması da hazırlıyor. Bu sayede annelere kolaylık sağlanıyor. İstanbul Yeşilköy'de düzenlenen ve dekoratif ev eşyaları, mutfak / zücaciye ürünlerinin sergilendiği fuar 17 Kasım 2019'a kadar ziyaretçilerine açık. Fuarı ziyaret ederek robotu yakından inceleyebilirsiniz.