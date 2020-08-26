26 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 26 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

26 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 26 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 26 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 26 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

26 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 100.109 test yapıldığı ve 1.313 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 20 kişi hayatını kaybetti ve 1.002 kişi iyileşti.

26 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

26 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 262.507 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.183'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 841 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 239.797 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/O08g5t0swZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 26, 2020

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.