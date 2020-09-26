26 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 26 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

26 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 26 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.

26 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 102.009 test yapıldığı ve 1.511 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 71 kişi hayatını kaybetti ve 1.232 kişi iyileşti.

26 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

26 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 312.966 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.929'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.615 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 274.514 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.