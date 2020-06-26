26 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden 26 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 26 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 26 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 26 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

26 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 51.198 test yapıldığı ve 1.396 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 19 kişi hayatını kaybetti ve 1.492 kişi iyileşti.

26 Haziran Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

26 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 194.511 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.065'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 963, toplam entübe hasta sayısının ise 382 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 167.198 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla." dedi.

Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4BTmLfwuvO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 26, 2020

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