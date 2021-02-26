26 Şubat Türkiye Koronavirüs Tablosu ve İllere Göre Aşı Tablosu

26 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. 26 Şubat vaka sayısı kaç oldu? 26 Şubat Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İllere göre aşı tablosu ve vaka sayısı açıklandı.

26 Şubat Türkiye Koronavirüs Tablosu

26 Şubat Aşı Tablosu

Hemen aşağıdan bugün hangi ilde ne kadar aşı yapılmış öğrenebilirsiniz.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.