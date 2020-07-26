26 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 26 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

26 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 26 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 26 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 26 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

26 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 40.016 test yapıldığı ve 927 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 17 kişi hayatını kaybetti ve 1.010 kişi iyileşti.

26 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

26 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 226.100 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.613'ya yükseldi.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.249, toplam entübe hasta sayısının ise 387 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 209.487 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor." dedi.

Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/QNgqL6r82s — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 26, 2020

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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