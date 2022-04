260 TL Değerindeki Ücretsiz Amazon Prime Oyunları Açıklandı

Yeni aya yaklaşmamızla birlikte Amazon Prime Gaming, Amazon Prime'a ücretli aboneliği olan herkes için Mayıs ayında ücretsiz olarak indirilebilecek 6 yeni oyun veriyor. Kimileri Nisan yağmurlarının Mayıs ayına çiçek getirdiğini söyler ama bu durum Amazon için birçok yeni oyun ve oyun içi içerik anlamına geliyor. Nisan ayında abonelerine 8 yeni oyun dağıtan Amazon, Mayıs ayında da 260 TL değerindeki 6 oyunla oyuncuları sevindiriyor.

Her ay, Amazon Prime hesabı olan herkese ücretsiz olarak yeni oyunlar dağıtan Amazon, Mayıs ayında da hayal kırıklığına uğratacak gibi görünmüyor. Geçen ay The Elder Scrolls 4: Oblivion ve Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville gibi hit oyunlar dağıtan Amazon bu ay da EA'in gözdesi Dead Space 2'yi dağıtıyor.

Mayıs ayı için altı ücretsiz oyun arasında Dead Space 2, The Curse of Monkey Island, Mail Mole, Out of Line, Cat Quest ve Shattered - Tale of the Forgotten King yer alıyor. Prime üyeleri ayrıca Metal Slug 3, Ghostrunner, Ride 4 ve Monster Truck Championship gibi Prime Gaming Channel'daki popüler oyunlara tam erişime sahip olacak. Prime abonesi olmanın teşviklerine ek olarak, yeni bir grup ücretsiz oyun içi içerik piyasaya sürülecek. Şu andan itibaren 7 Haziran'a kadar Grand Theft Auto Online'a giriş yapan oyuncular her hafta 100.000$ alacak, GTA+ Aboneleri ise ek olarak 200.000$ alacak.

2011'de piyasaya sürülen Dead Space 2, PlayStation 3 ve Xbox 360'ta oldukça beğenilmişti. Aldığı inceleme puanlarıyla da uzun süre adından söz ettiren oyun sağlam klasiklerden biri hâline geldi. İlk olarak 1997'de Microsoft Windows'ta piyasaya sürülen ve ardından 2018'de OS X'te yeniden yayınlanan The Curse of Monkey Island, geliştirici LucasArts'ın ana karakteri Guybrush Threepwood'un sevgilisi Elaine Marley'den laneti kaldırmak için bir yolculuğa çıktığı hikâyesini anlatan tek oyunculu bir macera oyunu. Out of Line'ın güzel 2D grafikleri, oyuncuya gizemli bir dünyada bulmacalarla dolu hoş bir macera oyunu sunuyor.

Ayrıca bu ayki League of Legends Prime kapsülleri de yenilendi. Siz de yeni kostümlerinize kavuşmak ve RP'nizi doyasıya harcamak istiyorsanız elinizi çabuk tutmak isteyebilirsiniz.

Amazon Prime Gaming Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunları