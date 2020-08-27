27 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 27 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

27 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 27 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 27 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 27 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

27 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 106.111 test yapıldığı ve 1.491 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 26 kişi hayatını kaybetti ve 995 kişi iyileşti.

27 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

27 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 263.998 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.209'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 862 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 240.792 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4qOqDUPPzm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 27, 2020

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.