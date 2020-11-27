27 Kasım Türkiye Koronavirüs Tablosu, 27 Kasım Vaka Sayısı Kaç?

27 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. 27 Kasım vaka sayısı kaç oldu? 27 Kasım Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

27 Kasım Türkiye Koronavirüs Tablosu

Son 24 saatte 171.113 test yapıldığı paylaşıldı. 29.845 yeni vaka olduğu ve 6.592 hasta olduğu duyuruldu. Bugün 177 kişi hayatını kaybetti ve 3.845 kişi iyileşti.

27 Kasım Türkiye Koronavirüs Toplam Hasta Sayısı ve Can Kaybı

27 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 481.198 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13.191'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 4.816olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 392.616 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

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Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: