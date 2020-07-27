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27 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 27 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

27 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Fahrettin Koca, 27 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı açıklaması yaptı.

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Emre Fırtına -

27 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 27 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 27 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 27 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

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27 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 45.283 test yapıldığı ve 918 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 17 kişi hayatını kaybetti ve 982 kişi iyileşti.

27 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

27 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 227.019 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.630'a yükseldi.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.263, toplam entübe hasta sayısının ise 391 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 210.469 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:Test sayısı 45.000’in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı.

 

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ETİKETLER: koronavirüs

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