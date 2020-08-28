28 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 28 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

28 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 28 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 28 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 28 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

28 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 107.814 test yapıldığı ve 1.517 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 36 kişi hayatını kaybetti ve 1.017 kişi iyileşti.

28 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

28 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 265.515 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.245'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 896 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 241.809 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4EexrlRuEU — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2020

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.