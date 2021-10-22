28 Ekim Tatil Olacak mı? 28 Ekim Yarım Gün Tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sayılı günler kalmışken, Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca kişi 28 Ekim'in resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki 28 Ekim'de yarım gün tatil olacak mı? İşte konu hakkında merak edilen detaylar ve dahası!

28 Ekim'de Yarım Gün Tatil Olacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor ve bu doğrultuda 28 Ekim tarihinde de yarım gün tatil uygulanıyor. Bu durumda resmi tatilin perşembe günü öğleden sonra ve cuma tam gün şeklinde uygulanacağını söyleyebiliriz.

Ülkemizdeki pek çok kurum ve kuruluşun çalışma saatleri bu doğrultuda düzenleneceği gibi, okullarda da perşembe öğleden sonra ve cuma tam gün olmak üzere ders işlenmeyecek. Başka bir deyişle pek çok sektörde toplamda üç buçuk günlük tatil uygulaması yapılacak.

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyet yönetimini ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim gününde Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir milli bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir.

1925 yılında çıkarılan kanunla cumhuriyetin ilan edildiği gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayramı olarak kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

Cumhuriyetin ilanı Ankara'da 101 pare top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bir bayram havasında kutlandı. Öte taraftan Covid-19 pandemisi nedeni ile bu yıl düzenlenecek olan şenliklerin ve kutlamaların, önceki yıllara nazaran daha az katılımcı ile gerçekleştirilmesi bekleniyor.