28 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 28 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

28 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 28 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 28 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 28 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.

28 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 115.523 test yapıldığı ve 1.412 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 65 kişi hayatını kaybetti ve 1.422 kişi iyileşti.

28 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

28 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 315.845 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8.062'ye yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.596 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 277.052 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.