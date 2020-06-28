28 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Can Kaybı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden 28 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 28 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 28 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 28 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

28 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 48.309 test yapıldığı ve 1.356 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 15 kişi hayatını kaybetti ve 1.413 kişi iyileşti.

28 Haziran Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

28 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 197.239 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.097'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 996, toplam entübe hasta sayısının ise 381 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 170.595 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı." dedi.

Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/zulRDmCbSn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 28, 2020

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.