28 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 28 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

28 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 28 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 28 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 28 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

28 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 47.412 test yapıldığı ve 963 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 15 kişi hayatını kaybetti ve 1.092 kişi iyileşti.

28 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

28 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 227.982 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.645'e yükseldi.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.280, toplam entübe hasta sayısının ise 403 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 211.561 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var.

Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/1kxyWVejsQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2020

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