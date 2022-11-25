280 TL Değerindeki Popüler Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu!

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuların yüzlerini güldürmeyi başaran Epic Games bu hafta tek bir oyunla olsa da sağlam ve popüler bir ücretsiz oyunla oyuncuların karşısına çıkıyor. Epic Games'in bu haftaki 280 TL değere sahip ücretsiz olarak dağıttığı oyun sevilen Star Wars oyunu olan STAR WARS: Squadrons oldu.

Her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam eden Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu da belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda sevilen indie oyunlarını ücretsiz olarak veren Epic Games bu hafta ise STAR WARS: Squadrons ile karşımızda. 280 TL değerindeki bu oyunu 1 Aralık saat 19:00'a kadar kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta verilecek ücretsiz oyunlar da belli oldu. Fort Triumph ve RPG in a Box önümüzdeki hafta ücretsiz olarak oyunculara sunulacak.

STAR WARS: Squadrons Hakkında

STAR WARS: Squadrons'taki özgün pilotluk deneyimiyle starfighter savaş sanatında ustalaş. Kemerini bağla, filonla birlikte uzaydaki çok oyunculu birinci şahıs it dalaşlarının adrenalinini hisset ve heyecan verici STAR WARS tek oyunculu hikâyede pilot olmanın ne anlama geldiğini öğren.