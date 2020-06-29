29 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Can Kaybı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden 29 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 29 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 29 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 29 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

29 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 51.014 test yapıldığı ve 1.374 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 18 kişi hayatını kaybetti ve 1.214 kişi iyileşti.

29 Haziran Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

29 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 198.613 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.115'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.018 oplam entübe hasta sayısının ise 375 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 171.809 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz."

Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/LI94EaaV3H — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 29, 2020

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.