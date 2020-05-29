29 Mayıs Türkiye Koronavirüs Tablosu, İşte Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verilerini açıkladı. Bugün kaç kişi hayatını kaybetti? Türkiye Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan veriler.

29 Mayıs Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 36.155 test yapıldı ve 1.141 yeni vaka tespit edildi. Bugün 28 kişi hayatını kaybetti ve 1.594 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 29 Mayıs

29 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 162.120 oldu. Toplam vefat ise 4.489'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 662, toplam entübe hasta sayısının ise 324 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 125.963 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 1.964.364 olduğu paylaşıldı.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." dedi.

Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bdoY1qMx02 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 29, 2020

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