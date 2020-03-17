29 Nisan'da Gök Taşı Tehlikesi Var mı? İşte Açıklama!

Son zamanlarda özellikle sosyal medya platformları üzerinde konuşulan bir iddiaya göre 29 Nisan 2020 tarihinde gezegenimize bir gök taşı çarpma ihtimali bulunuyor. Peki tüm bu iddialar doğru mu? NASA konu hakkında açıklama yaptı!

NASA Açıklama Yaptı!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan ve kullanıcıları endişeye boğan iddialara göre 29 Nisan 2020 tarihinde yörüngenin çevresinden geçecek olan bir gök taşının gezegenimize çarpma riski bulunuyor.

Söz konusu durum hakkında açıklama yapan NASA, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve herhangi bir gerçeklik payı taşımadığını belirtti.

Yörünge etrafındaki meteorların sürekli olarak takip edildiğini vurgulayan NASA yetkilileri, olası tehditlerin sürekli olarak incelendiğini buna karşın böyle bir gözlemlerinin ya da bu şekilde bir riskin mevcut olmadığını vurguladı.

Yani şu sıralar endişelenmeniz gereken ekstra bir konu daha bulunmuyor. Peki siz bu iddialara daha öncesinde rastladınız mı? Siz bu iddialara inanmış mıydınız? Konu hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.