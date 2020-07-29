29 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 29 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

29 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 29 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 29 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 29 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

29 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 45.712 test yapıldığı ve 942 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 14 kişi hayatını kaybetti ve 996 kişi iyileşti.

29 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

29 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 228.924 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.659'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 642 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 212.557 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek."

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mmEx47AmNJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2020

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