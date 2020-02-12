2K Games'in Silikon Vadisindeki Stüdyosunun Resmi Adı 31st Union

2K Games şirketinin Silikon Vadisi dolaylarında açtığı yeni stüdyosunun adı 31st Union olarak resmiyet kazandı. Bildiğiniz gibi stüdyo ilk oyununu geliştirmeye çoktan başladı.

31st Union adını aslında daha önceden de duymuştuk. Birkaç ay önce Take-Two Interactive tarafından bilgisayar oyunları ve ortak ticari ürün olarak tescillenmiş olan 31st Union, kafaların karışmasına neden olmuştu. Çünkü California eyaletindeki San Mateo şehrinde aynı isimde bir restoran bulunuyor. Team Bondi tarafından geliştirilmiş olan L.A. Noire de California eyaletinde geçtiği için bir anda yeni bir L.A. Noire oyununun geliştirilmekte olduğu tahmin edilmişti.

Ancak görüldüğü üzere durum hiç de öyle değil. 31st Union, 2K Games tarafından Silikon Vadisi bölgesindeki gizemli stüdyonun artık resmi adı oldu. Başında Sledgehammer Games stüdyosunun kurucu ortağı Michael Condrey bulunduğu stüdyo için İspanya'da ikinci bir şube açmanın planları da yapılıyor.

Yayınlanan basın bildirisinde konuşan Condrey, "31st Union, tutkulu ve yetenekli bir ekiple, kapsamlılığı ve daha büyük temsilciliği destekleyen kültürle, iddialı ve ilham verici yeni bir fikri mülkiyet ile son derece heyecanlı olduğumuz inanılmaz bir başlangıç yapmaya hazır." dedi.

31st Union Strateji Başkanı Tyler Michaud ise "Tutkunun her şeyin merkezinde olduğu yeni fikri mülkiyete odaklanılmış bir geliştirme ortamı oluşturuyoruz. Farklı bakış açılarının ve deneyimlerin, hayranlar ile derinlemesine bağlantılı olan küresel eğlence deneyimi oluşturmada çok önemli olduğuna inanıyoruz." diyerek ekleme yaptı.

Take-Two Interactive Başkanı Karl Slatoff, geçtiğimiz günlerde düzenlenen üçüncü çeyrek finansal konferansı sırasında, stüdyonun üzerinde çalıştığı projenin önümüzdeki aylarda tanıtılacağını söylemişti. Bakalım karşımıza nasıl bir oyunla çıkacaklar?