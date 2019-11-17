Ünlü oyun şirketi 2K Games'in sosyal medya hesapları çalındı. Hesapları çalan kişiler, şirketin hesaplarından bazı gönderiler paylaştılar.

Piyasada popüler olan NBA 2K ve Mafia gibi oyunların yayıncısı olan 2K Games son dönemlerde yayınladığı oyunlar ile oyuncuların dikkatini çekmişti. Yıllardır oyuncuların severek takip ettiği ABD merkezli şirketin sosyal medya hesapları hacklendi. Twitter ve Facebook hesaplarını çalan kişiler, Facebook hesabının profil fotoğrafını değiştirdi.

Bununla da yetinmeyen hackerlar, hesaplardan ırkçı söylemler içeren paylaşımlar yaptı. Bununla beraber küfür içeren cümleler kullanan hackerlar, hesapları kısa süre içerisinde kaybettiler. Konu ile alakalı çalışmalar yapan 2K Games, akşama kadar hesapları kurtardı. Hackerlar ise şu paylaşımları yaptı:

Konu ile alakalı açıklama yapan 2K Games şunları dedi: "2K etiketindeki sosyal medya hesapları Cuma akşamının erken saatlerinde tehlikeye girdi. Ne yazık ki, 2K'nın veya ortaklarımızın değerlerini yansıtmayan rahatsız edici materyaller yayınlandı. Bu yayınları kınıyoruz ve içerikten rahatsız olan herkesten özür diliyoruz."