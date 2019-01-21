2K Games ve NBA, 1.1 Milyar Dolara El Sıkıştı

Popüler basketbol oyunu NBA 2K’nın yayıncısı 2K Games, Amerika Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) ile olan sözleşmesini uzattı. 7 yıllık yeni anlaşmanın toplam değeri ise tam 1.1 milyar dolar!

Amerika'nın en popüler spor oyun serisi olan NBA 2K, son dönemin en büyük lisans anlaşmalarından bir tanesine konu oldu.

Take-Two Interactive’in yan kuruluşu ve oyunun yayıncısı 2K Games ile NBA yönetimi arasında 1.1 milyar değerinde yeni bir lisans sözleşmesi imzalandı. Önümüzdeki yedi yıl boyunca geçerli olacak anlaşma ile NBA 2K serisinin geleceği de güvence altına alınmış oldu.

Wall Street Journal gazetesine konuşan bir kaynak, söz konusu rakamın 2011’de imzalanan bir önceki lisans sözleşmesinin toplam değerinden iki kat daha fazla olduğunu söyledi.

Take-Two Interactive, NBA 2K serisinin 20. yıldönümünü kutluyor ve popüler serinin şu ana kadar elde ettiği başarıları göz önüne aldığımızda, NBA ve NBPA’in sözleşme uzatmak için fiyatı yükseltmesi oldukça makul görünüyor.

NBA Komiseri Adam Silver, bu anlaşma sonucunda oyun gelirlerinin yüzde 10 veya 15'inin spor liglerine verileceği söyledi.

NBA 2K serisinin en yeni üyesi olan NBA 2K19, Eylül 2018’de piyasaya çıkmıştı. NPD Group verilerine göre oyun, kasım ayının sonunda ABD’de yılın en çok satan spor oyunu olmuştu.

Selefi NBA 2K18’e göre 10 milyon daha fazla satan yapım, NBA 2K serisinin en başarılı halkası konumunda.