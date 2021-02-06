Tarihin En Büyük Sızıntısı: 3,2 Milyar E-Posta ve Şifre İnternete Düştü

3,2 milyar e-posta ve şifre internete düştü. Şu ana kadar internet tarihinin en büyük listesini içeren bu dosya 3 milyardan fazla Netflix, LinkedIn ve birtakım sosyal medya hesabını içeriyor.

Cybernews tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapor Netflix, LinkedIn ve daha pek çok platformdan 3,2 milyardan fazla e-posta ve şifrenin yakın zamanda çevrim içi olarak sızdırıldığını gösterdi.

Cybernews'in açıklamasında, kullanıcı kimlik bilgileri listesinin daha önce meydana gelen birden çok ihlalin derlemesi olduğu belirtildi. Bu sızıntı 1,4 milyar kimlik bilgisinin sızdırıldığı 2017 ihlal derlemesini geride bırakmayı başardı.

Çevrim içi olarak yayınlanan 3,2 milyardan fazla e-posta ve şifre çiftiyle sonuçlanan bu sızıntı, Birçok İhlal Derlemesi (COMB) olarak adlandırılıyor. Bu, Netflix ve LinkedIn gibi şirketlerden önceki ihlallerin ve sızıntıların bir parçası olarak çalınan verilerin birleştirildiği anlamına geliyor.

Ancak şu anda bu ihlale birlikte sızdırılan veritabanlarında hangi verilerin toplandığı belirsizdir. CyberNews tarafından görülen örnekler, dünyanın her yerinden e-postalar ve parolalar içeriyor.

3,2 milyar e-posta ve şifre internete sızdı

Mevcut olarak sızdırılmış veritabanı, 2017'nin ihlal derlemesine de dayanıyor gibi görünüyor. O dönem 4iQ'daki istihbarat analistleri, tamamı düz metin olmak üzere 1,4 milyar e-posta ve şifre çifti içeren tek bir dosya veritabanı keşfetmişti.

Bu yeni ihlalin tüketiciler ve işletmeler üzerindeki etkisi daha önce görülmemiş düzeyde büyük olabilir. İnsanların çoğu aynı parola ve kullanıcı adını birden çok hesapta kullandığı için, kimlik bilgilerini doldurma saldırıları en büyük tehdittir.

Kullanıcılar LinkedIn veya Netflix için Gmail hesaplarıyla aynı şifreleri kullanmış olabilirler. Bu yüzden saldırganlar daha önemli diğer hesaplara geçiş yapabilir.

Hesabınız çalındığını düşünüyorsanız bunları yapın

3,2 milyarlık bu ihlalden etkilenip etkilenmediğinizden emin değilseniz, şifrenizi değiştirmenizi ve varsa iki faktörlü kimlik doğrulamayı açmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca daha hassas hesaplara Google Authenticator gibi çok faktörlü kimlik doğrulama eklemenizi öneriyoruz. Bu şekilde saldırgan kullanıcı adı ve şifreye sahip olsa bile hesaba giriş yapamaz.

Bununla birlikte bahsedilen tüm platformlar veri ihlali ile ilgili resmi bir açıklama yapmadığı için verilerin gerçekten sızdırılıp sızdırılmadığı henüz belirsiz.