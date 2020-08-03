3 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 3 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. 3 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 3 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 3 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 3 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

3 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 41.301 test yapıldığı ve 995 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybetti ve 1.003 kişi iyileşti.

3 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

3 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 233.851 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.747'ye yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 580 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 217.497 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi: Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından ENDİŞE duyuyoruz. TEDBİRDE GÜÇ BİRLİĞİNE ihtiyacımız var. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/81cFF287AN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 3, 2020

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