3. Akdeniz Bilişim Zirvesi Bu Yıl 9 Aralık'ta

Piksel Akademi’nin düzenlediği, Tamindir.com olarak medya sponsoru olduğumuz Akdeniz Bilişim Zirvesi, her zaman olduğu gibi katılımcılara bilişim alanında en son teknolojileri ve dünya trendlerini yaklayabilecekleri bir ortam sunacak. Siber Güvenlik, Dijital Girişimcilik, Bilişimde Farkındalık gibi önemli konuların konuşulacağı etkinliğe öğrenciler de ücretsiz olarak katılabilecek.

Piksel Akademi tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenecek, Teknolojipazar.com'un ana sponsorluğunda gerçekleşecek Akdeniz Bilişim Zirvesi, bilişim uzmanları, akademisyen ve öğrencilerden oluşan 1500 kişilik bir katılımcı profiliyle bölgedeki en büyük etkinlik olacak. Son dönemin en çok konuşulan konularından Siber Güvenlik, mobil oyun geliştiricilerin ilgini çeken Unity, Growth Hacking, Dijital Gelecek, Dijital Girişimcilik, programlamayı eğlenceye dönüştüren Scode, Gamification (Oyunlaştırma) ve daha ilgi çekici pek çok konunun konuşulacağı etkinlik, konferanstan ziyade bilişim festivali olarak geçecek gibi görünüyor. Etkinliğe konuşmacı olarak katılacak isimler şöyle:

Engin POLAT - Unity Game Programming

Hakan ÜNLÜ - ESET | Siber Güvenlik

Buğra AYAN - Dijital Gelecek | İlham 4.0

Kaan GÜLTEN - Webtures | Dijital Girişimcilik

Özgür AKIN - Akınsoft | Akın Robotics

Kadir Can KIRKOYUN - SCODE

Hakan UZUNER - Microsoft Azure

Ercan Altuğ YILMAZ - Gamification

Haydar ÖZKÖMÜRCÜ - Growth Hacking

9 Aralık 2017 Cumartesi günü Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan etkinliğe katılım ücretsiz. Kayıtlar http://akdenizbilisimzirvesi.com üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Organizasyon Komite Başkanı Emrah KOZA’nın zirve ile ilgili yaptığı açıklamada; "Organizasyon Komite Başkanı Emrah KOZAN, zirve ile ilgili yaptığı açıklamada: “Dünyayı artık bilişim şirketleri yönetiyor. Hem ekonomik hem de sosyal hayatımızda oldukça baskın bir şekilde yer alan bilişim ağacının bu yeni ürünlerine kayıtsız kalmak imkansız. Sürekli değer üretilen ve ekonomik güçleri ülkelerden fazla olmaya başlayan projeler, ürünler ve teknolojiler ile hayatımız baştan aşağı değişti ve hızla değişmeye devam edecek.Bu manzara karşısında ülkemiz ve ilimizin bilişim alanında farkındalığını arttırmanın milli bir görev olduğuna inanıyorum. İşte tam da bu noktada dünyadan ve ülkemizden birçok bilişim uzmanını bir araya getirerek uluslararası çapta konuşmacılar ile en son ve en yaygın teknolojilerin konuşulduğu bir zirve ihtiyacı kaçınılmaz oluyor. Akdeniz Bilişim Zirvesi, sektör profesyonellerinin, akademisyenler ve öğrencilerin ücretsiz olarak katılabileceği bir zirvedir. Katılımcılarımızın bilişim alanında en son teknolojileri ve dünya trendlerini yakalayabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Önceki iki yılda düzenlediğimiz etkinlikler ile bu ihtiyaçları ve sonuçları oldukça etkili bir şekilde gözlemlemenin verdiği güç ile 3. Akdeniz Bilişim Zirvesi’ni düzenliyoruz.” dedi.

Etkinlik Sayfası: http://akdenizbilisimzirvesi.com

Etkinlik Kayıt: https://www.eventbrite.com/e/3-akdeniz-bilisim-zirvesi-2017-tickets-39863665296

Etkinlik Yeri: