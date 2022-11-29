3 Ay Ücretsiz Spotify Premium Kampanyası Geri Döndü!
Spotify Premium'un sevilen ücretsiz kampanyası geri döndü. İşte 31 Aralık'a kadar geçerli 3 ay ücretsiz Spotify Premium kampanyası için yapmanız gerekenler!
Black Friday geldi geçti ancak tatil sezonu boyunca harika fırsatlar ortaya çıkmaya devam edecek. Tam da bu türden bir anlaşma Spotify'la birlikte tekrardan karşımızda. Yıl sonundan önce Premium aboneliğinizi başlattığınız takdirde 3 aylık Spotify Premium'a ücretsiz şekilde erişebileceksiniz.
Dünya üzerinde en çok aboneye sahip müzik platformu olan Spotify, ücretsiz deneme kampanyalarıyla kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Yılın belli dönemlerinde aboneliklerinde ücretsiz deneme imkânı sunan şirket, tekrar aynı kampanya ile kullanıcıların karşısında.
3 Ay Ücretsiz Spotify Premium Kampanyası 31 Aralık'a Kadar Sürecek
Doğrudan resmî abonelik sayfası üzerinden ulaşabilceğiniz kampanya kapsamında Spotify, ilk kez Premium abonesi olacak olan kullanıcılardan ilk 3 ay ücret almayacağını açıkladı. Daha öncesinde 1 ay olan deneme süresi de 3 aya uzatıldı.
31 Aralık'ta sona erecek olan kampanya için daha oldukça vakit var. 3 ay ücretsiz Spotify Premium üyeliğiniz bittiğinde sonraki ay için 20,99 TL abonelik ücreti ödemeniz gerekecek.
3 ay ücretsiz Spotify Premium aboneliğinizi başlattıktan sonra yinelemeyi kapattığınız takdirde 3 ayın ardından herhangi bir ödeme yapmanıza gerek kalmayacak.
Spotify Hedeflediği Abone Sayısına Ulaştı: Fakat Başka Bir Sorun Var
Spotify, salı günü yaptığı açıklamada 195 milyon ücretli aboneye sahip olduğu ve yılın son çeyreğinde 7 milyonluk bir artış ile 1 milyon net yeni abone beklentilerini aştığını duyurdu.
Spotify Platin Abonelik Ortaya Çıktı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Spotify, dünyada en çok kullanılan müzik uygulaması olarak hala yerini koruyor. Öte yandan Apple Music gibi rakipleri gelişirken konumunu daha da sağlamlaştırmak isteyen firma, çeşitli yenilikler sunarak müşterilerini tutmak istiyor.
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