3 Ay Ücretsiz Spotify Premium Kampanyası Geri Döndü!

Black Friday geldi geçti ancak tatil sezonu boyunca harika fırsatlar ortaya çıkmaya devam edecek. Tam da bu türden bir anlaşma Spotify'la birlikte tekrardan karşımızda. Yıl sonundan önce Premium aboneliğinizi başlattığınız takdirde 3 aylık Spotify Premium'a ücretsiz şekilde erişebileceksiniz.

Dünya üzerinde en çok aboneye sahip müzik platformu olan Spotify, ücretsiz deneme kampanyalarıyla kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Yılın belli dönemlerinde aboneliklerinde ücretsiz deneme imkânı sunan şirket, tekrar aynı kampanya ile kullanıcıların karşısında.

3 Ay Ücretsiz Spotify Premium Kampanyası 31 Aralık'a Kadar Sürecek

Doğrudan resmî abonelik sayfası üzerinden ulaşabilceğiniz kampanya kapsamında Spotify, ilk kez Premium abonesi olacak olan kullanıcılardan ilk 3 ay ücret almayacağını açıkladı. Daha öncesinde 1 ay olan deneme süresi de 3 aya uzatıldı.

31 Aralık'ta sona erecek olan kampanya için daha oldukça vakit var. 3 ay ücretsiz Spotify Premium üyeliğiniz bittiğinde sonraki ay için 20,99 TL abonelik ücreti ödemeniz gerekecek.

3 ay ücretsiz Spotify Premium aboneliğinizi başlattıktan sonra yinelemeyi kapattığınız takdirde 3 ayın ardından herhangi bir ödeme yapmanıza gerek kalmayacak.