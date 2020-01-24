3 Bin Yıllık Mumyayı Konuşturdular! İşte Mumyanın Sesi

Antik Mısır mumyaları konuşabilselerdi, sesleri neye benzerdi hiç hayal ettiniz mi? Yapılan yeni bir bilimsel araştırmayla 3 bin yıllık mumyayı konuşturdular ve ortaya çıkan sesi Soundcloud üzerinden yayınladılar.

Mumyanın sesinin neye benzediği bulmak için harekete geçen bir grup bilim insanı yüksek teknolojiden yararlandılar. Öncelikle mumyayı bilgisayarlı tomografiye sokan araştırma ekibi, bu sayede mumyanın ses mekanizmalarını taradılar. Ardından elde ettikleri sonuçları 3D yazıcılara aktardılar ve birebir çıktılarını aldılar. Son olarak elde ettikleri malzemeyi ses sentezleyiciyle anlaşılabilir hale geldiler. Tüm bu süreci ise Scientific Reports dergisinde yayınlanan makale ile bilim dünyasına aktardılar.

Neden böyle bir çalışma yapıldığının cevabı ise makalenin yazalarından York Üniversitesinde görevli John Schofield'dan geldi. Schofield, ekip arkadaşlarıyla böyle bir şeyin yapılıp yapılamayacağını merak ettiklerini ve sonuca ulaştıklarını söyledi.

"Geçmişteki bir sesin günümüze ulaştırılıp ulaştırılamayacağını merak ettik" diyen Schofield, "Geçmişteki kültürlere dair bambaşka bilgiler edinmek için yola çıkmıştık" ifadelerini kullandı. Ayrıca ekibin asıl amaçlarından birinin, "İnsanların müzelere ve diğer tarihi miras alanlarına geldiklerinde geçmişle etkileşimlerini artırmanın yeni yollarını aramak" olduğu da dile getirildi.

Mumyanın sesi nasıl canlandırıldı?

Her insanın ses yolları birbirinden farklı olduğu için farklı seslere sahip oluyorlar. Araştırmacılar da bu bilgiden hareketle Nesyamun isimli 3 bin yıl önce yaşayan Mısırlı din adamının ses yollarını haritaladılar. Mumyanın tüm ayrıntılarına dikkat eden ekip, en sonunda Nesyamun'un sesini tam anlamıyla yansıtabileceklerini düşünerek, 3D yazıcıda modelleme işine geçtiler. Elde ettikleri ses yolları görüntülerini 3D yazıcılara aktaran bilim insanları, sonrasında bunun çıktısını aldılar.

Nesmayun, Antik Mısır inançlarına uygun olarak, öbür dünyaya geçmesi için mumyalanmıştı. Bu sayede göğsündeki yumuşak dokuya kadar birçok önemli detay günümüze kadar taşınmıştı. İyi yapılmış mumyalama işlemi sebebiyle Nesmayun'un ses yolları günümüze kadar taşınabilmişti.

(Nesmayun bilgisayarlı tomogrofi sonuçları)

Tüm ses teli ve ses yollarının 3D yazıcılar sayesinde günümüze taşınması sonrasında Nesmayun'un nasıl konuştuğu az çok tahmin edilebilir hale geldi. Bu hamleden sonra bilim insanları elde ettikleri cisimlerin içerisinden hava geçirerek, sonuçları kaydettiler.

Kaydettikleri sesleri daha sonra bilgisayar üzerinde düzenleyerek, ortaya gerçekten konuşan bir mumya çıkması sağlandı.