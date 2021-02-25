Gebze Teknik Üniversitesi 3 Boyutlu Biyoyazıcı Geliştirdi!

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) görevli mühendisler, 3 boyutlu biyoyazıcı üretti. Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinde organ ve doku mühendisliği faaliyetlerinde kullanılan yüksek teknolojili ürünler geliştirmek için kurulan GBA TECH firması, büyük bir başarının altına imza attı. Geliştirilen yazıcıya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

3 Boyutlu Biyoyazıcı Açık Kaynaklı Olarak Paylaşıldı

GBA TECH firması, tasarımı tamamen Türk mühendislere ait bir 3D biyoyazıcı geliştirdi. AA'daki habere göre GBA SPC1 olarak isimlendirilen yazıcıya ait tüm doküman ve tasarımlar, açık kaynak kodlu şekilde tüm dünya ile paylaşıldı. Böylece bu alana ilgi duyan herkes, tasarımı Türk mühendislere ait olan GBA SPC1 model açık kaynaklı 3D biyoyazıcıyı yapabilecek.

Biyomedikal mühendisi Gül Banu Aydın, GTÜ'de uzun süren Ar-Ge çalışmalarının ardından tasarımı kendilerine ait olan bir 3D biyoyazıcı geliştirdiklerini ve yazıcının prototipini ürettiklerini açıkladı. Aydın, söz konusu biyoyazıcıyı yapmak isteyen kişilerin ihtiyaç duyacağı bütün bilgi ve dokümanların gbaspace.com web sitesinde yer aldığını söyledi. Banu Aydın, GBA SPC1'in parça tasarımlarının dünyada bilinirliği en çok olan thingiverse platformuna yüklendiğini belirtti.

Gül Banu Aydın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sayede dünyanın dört bir yanında üniversitelerde, laboratuvarlarda ve teknoloji enstitülerinde doku mühendisliği çalışmaları yürüten ve bu alana ilgi duyan herkes, tasarımı tamamen Türk mühendislere ait olan GBA SPC1 model açık kaynaklı 3D biyoyazıcıyı yapabilecektir" ifadelerini kullandı.

Aydın, "Bu biyoyazıcıyı yapmak isteyenlerin ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve dokümanları, gbaspace.com web adresinde, GBA SPC1'in parça tasarımlarını dünyada bilinirliği en çok olan thingiverse platformuna yüklendi. Bu 3D biyoyazıcıyı üretmek isteyenler parçalara thingiverse sitesinden ulaşabilir" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Yaptığımız 3D biyoyazıcıyla farklı geometrilere sahip doku iskeleleri (scaffold) basımı gerçekleştirdik. Bastığımız doku iskelelerinde uniform bir yapı yakaladık. Yeni ürünler ve yeni biyomalzemeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor." "Hedef doku ve organlar taklit edilerek ilaçların, kozmetik ürünlerin bu dokular üzerindeki etkileri dış ortamda test edilecek ve bu ilaçları insanlar kullanmadan önce yan etkileri hakkında bilgi edinilecek. Bu sayede deneylerde daha az hayvan kullanılması sağlanmış olacak."

GTÜ'de görevli Türk mühendisler tarafından üretilen 3D biyoyazıcının videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.