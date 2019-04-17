3 Boyutlu Haritalar Dünyayı Yeniden Çizecek

Boston Dynamics gibi şirketlerin son derece çarpıcı otonom robotlar yapmasıyla birlikte, Dünyanın değişebileceğine olan inanç da giderek arttı. Bunun en bariz örneklerinden bir tanesi olarak görülebilecek İngiliz Start Up Şirketi Scape, haritalandırma konusunda tüm düzeni alt üst etmeyi planlıyor.

Dilediğiniz her yere çok kısa bir süre içerisinde kargo gönderebilmenizi sağlayan teslimat robotları, otonom araçlar ve kargo gönderimi yapan dronelar. Tüm bu ütopik hayallere bir yenisini daha ekleyebilirsiniz. Artık bu İngiliz Start-Up şirketi olan Scape sayesinde üç boyutlu haritalar da hayatımızda yer alacak.

3 boyutlu haritalar 100 farklı şehirde aktif

Londra merkezli bu şirket; San Francisco, Paris, Moskova, Londra ve Tokyo gibi büyük şehirlerde dahil olmak üzere, 100 farklı kentin 3 boyutlu haritasını çıkarmayı başardı. Üstelik bu harita çıkarma aşaması, tamamen doğal yöntemlerle gerçekleştirildi. Daha önceden seçilmiş olan birkaç kişi, bisikletleriyle şehirlerin fotoğraflarını çekip şirketin sunucularına aktardı.

Konum ve açı gibi bilgileri kullanan bu 3 boyutlu sistem, oldukça farklı bir mekanizmayla çalışıyor. GPS gibi sistemlerin kandırılma ihtimallerinin yüksek olması nedeniyle, bu sistemde daha farklı bir metot denendi. Şehirde bulunan tüm kaldırımlar ve sokak lambaları kaldırılarak yerine düz bir alan getirildi. Böylece tüm şehir çıplakmış gibi görüntülenebildi.

Şirketin şu andaki en büyük amaçlarından birisi de, tüm şehirlerin üç boyutlu fotoğraflarını olduğu gibi sisteme aktarabilmek. Ancak sürekli değişen yapıdaki şehirlerin, nasıl düzene tutulacağı ise büyük soru işaretleri barındırıyor. Sizce bu şirketin tüm Dünya şehirleri için başarılı olma ihtimali var mı? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz.