Dünyada İlk: 3 Boyutlu Yazıcıda Biftek Üretildi

Dünyada ilk kez üç boyutlu biyo baskı yöntemi ile biftek üretimi yapıldı. Bir inekten alınan gerçek hücreler kullanılarak üretilen biftek hakkında detayları derledik.

3D Yazıcı ile Biftek Üretildi

İsrailli şirket Aleph Farms, bir hayvanı öldürmeden gerçek bir bifteğin dokularına ve tadına sahip olmayı amaçlayan laboratuvarda biftek yetiştirmek için Technion-İsrail Teknoloji Enstitüsü'ndeki biyomedikal mühendisliği fakültesi ile işbirliği yaptı.

Aleph Farms, yeni 3B biyo-baskı teknolojisi ve canlı hayvan dokusu kültürü kullanarak bifteği üretti. Aleph Farms yaptığı açıklamada, "Üretilen biftek muadiline benzer kas ve yağ içeriyor ve kasaptan satın alacağınız yumuşak, bifteğin aynı organoleptik özelliklerine sahip" dedi.

İşlemin dokularda doğal olarak meydana gelen vaskülarizasyona benzer olarak gerçekleştiği açıklandı. Aleph Farms'a göre, besin maddelerinin daha kalın dokulardan geçişine izin verilmesi, pişirme öncesinde ve sırasında geleneksel bir et kesimine benzer bir yapıya sahip bir biftek elde edilmesini sağlıyor.

Laboratuvarda yetiştirilen et, tüketicilere bir hayvanı öldürmeden dana etinin lezzetini ve besleyici özelliklerini verebilir. Et alternatiflerine yönelik artan talep, bitki bazlı hamburger köftesi ve sosis satışlarını artırdı.

Aleph Farms, artık her tür bifteği yetiştirebildiğini ve laboratuvarda yetiştirilen et ürünleri portföyünü genişletmeyi planladığını söyledi. Laboratuvarda yetiştirilen et, yasal onay aldıktan sonra yeni bir dönem başlayabilir.

2018'de Aleph Farms, 3D biyoyazıcı kullanmayan dünyanın ilk ekili ince kesilmiş bifteğini tanıtmıştı. Duyuru, et endüstrisinin çevre üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalığın arttığı ve et alternatiflerine yönelik talebin arttığı bir dönemde gelmişti.

Aralık ayında, San Francisco'da yeni kurulan Eat Just, laboratuarda yetiştirilen tavuk etini satmak için dünyanın ilk yasal onayını almıştı. Şirketin kültürlü tavuk ürünü Singapur'da satış için onaylanmıştı.

İlerleyen dönemlerde 3D yazıcı ile üretilen etlerin ne kadar popüler olacağı şimdiden merak konusu. Hep birlikte gelişmeleri takip ederek göreceğiz. Sizler 3D yazıcı ile biftek üretilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 3D yazıcı ile üretilen eti yer miydiniz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!