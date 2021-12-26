3. Doz Aşı Yaptırmayan Kişiler İçin Endişelendiren Açıklama!

3. doz aşı olmayan kişiler ile ilgili oldukça endişe verici bir açıklama yapıldı. Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, üçüncü doz aşı yaptırmayanlarda akciğer tutulumunun görülebildiğini söyledi.

DHA'daki habere göre koronavirüs nedeniyle vakaların devam ettiğini fakat aşılamanın büyük faydasının görüldüğünü belirten Dr. Toker, hatırlartma dozlarını yaptıran kişilerin hastaneye yatışta herhangi bir problem yaşamadan hafif bir şekilde hastalığı atlattığını söyledi.

Aşılanmamış ve hatırlatma dozlarını yaptırmayan kişilerde hastaneye yatışların halen devam ettiğinin altını çizen Dr. Toker, bu grupta maalesef vefatların gerçekleştiğini, genellikle şu dönem hastanede takip ettiklerini hastaların eksik aşılı ya da hiç aşılanmamış kişiler olduğunu belirtti.

Bir an önce üçüncü ve dördüncü doz aşılarının yaptırılması gerektiğini söyleyen Dr. Toker, "İlk iki dozu olup, üçüncü dozu olmamak ya da üç doz olup tanımlandığı halde dördüncü dozu olmamak ilk yapılan dozların anlamının kalmamasına neden oluyor" şeklinde konuştu.

3. Doz Aşı Olmayanlarda Akciğer Tutulumu Görülebiliyor

İlk iki dozu olduktan sonra uzun zamandır üçüncü doz aşısını yaptırmayan kişilerde akciğer tutulumunun yaşandığını belirten Dr. Ayşin Kılınç Toker, bu durumda hastalarda yoğun bakım süreçleri ve hatta vefatların söz konusu olabildiğini ifade etti.

Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, özellikle ek hastalığı ve bağışıklık yetmezliği olan 65 yaş ve üzeri hastalarda 6 aydan önce yapılan aşının neredeyse hiç etkisinin kalmadığını belirtti.

Türkiye genelinde TURKOVAC aşısının 3 bin gönüllüye ulaştığının altını çizen Dr. Toker, Şehir Hastanesinde hiç aşı olmamış kişilere ve iki doz Sinovac aşısı olmuş kişilere hatırlatma dozu olarak aşının yapıldığını söyledi.

Şu andaki sayının çok iyi olduğunu ifade eden Dr. Toker, bu grupta çok hastalanan ya da yeniden hastalanan kişi ile karşılaşılmadığını, Sinovac sonrası TURKOVAC aşısı yaptıran vatandaşların hastalığı çok daha rahat atlattıklarını açıkladı.

Bu yıl gebe ölümlerinin yüzde 50 oranında arttığını söyleyen Dr. Toker, tüm gebelerin aşısız olduğunu, gebelikte aşının büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Dr. Toker, geçtiğimiz yıl 65 yaş üstünde çok fazla ölümün görüldüğünü, bu yıl ise özellikle aşılanmayan genç yaş grubunda beklenmeyen ölümlerin meydana geldiğini ifade etti.