3. Doz Aşı 12 Yaş Üzeri Çocuklara da Yapılacak: Randevu Nasıl Alınır?

3. doz aşı ile ilgili yeni bir karar alındı. Alınan karar doğrultusunda 12 yaş üzeri çocuklara da üçüncü doz aşı randevuları açıldı. Peki, üçüncü doz koronavirüs aşısı yaptırmak için randevu nasıl alınır? Alınan yeni karara dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Türkiye'de 12 yaş üzeri çocuklara 5 Eylül tarihinden itibaren yeni tip koronavirüs aşısı uygulanmaya başlandı. Alınan yeni bir karara göre 2 doz aşının üzerinden 3 ay süre geçen 12 yaş üzerindeki çocuklara üçüncü doz aşı yapılacak.

3. Doz Aşı Randevusu Nasıl Alınır?

İlk olarak cihazınızda yüklü olan web tarayıcısını açın.

MHRS internet sitesini ziyaret edin.

Sağ üst köşede bulunan "Randevu al" butonuna tıklayın.

Kayıtlı hesabınız ile sisteme giriş yapın.

Ekranın sol tarafında "Aşı randevusu al" seçeneğine tıklayın.

Açılan pencerede Sinovac, BioNTech ve TURKOVAC aşılarını göreceksiniz. Bir aşıyı seçin.

Daha sonra ekranda yer alan adımları takip edin.

Aşı randevusu almak için MHRS sistemine kayıtlı değilseniz ister kayıt olabilir ister e-Devlet hesabınız ile giriş yapabilirsiniz. MHRS sistemine kayıt olmak için resmi internet sitesindeki "Üye ol" seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünya genelinde bu zamana kadar toplamda 300 milyon kişi COVID-19'a yakalanırken 5,47 milyon kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyenin yanı sıra aşılar oldukça büyük bir öneme sahip. COVID-19'a karşı geliştirilen aşılar, ortaya çıkan Omicron, Delta ve Alfa gibi varyantlara karşı da önemli ölçüde koruma sağlıyor. Elbette koruma konusunda aşıların doz sayısı da önemli rol oynuyor.

Geçtiğimiz aylarda Güney Afrika'da tespit edilen ve kısa süre içerisinde Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görülen Omicron Varyantından korunmak için üç doz aşı olmak gerekiyor. Aşıların üçüncü dozu, koruma düzeyini önemli ölçüde yükseltiyor. Öyle ki bilim insanları, hatırlatma dozu olarak nitelendirilen üçüncü dozun önemli olduğunu vurguluyor.