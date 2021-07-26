3. Doz Aşı Gerekli mi? Prof. Dr. Uğur Şahin Açıkladı

3. doz aşı gerekli mi? Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, uzun bir süredir merak edilen soru ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Şahin tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

3. Doz Aşı Gerekli mi Sorusuna Uğur Şahin'den Yanıt Geldi

Yeni tip koronavirüse karşı aşılama çalışmaları dünyanın dört bir noktasında devam ediyor. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde çok sayıda ülkeye yayılan Delta varyantı yüksek bulaşıcılık oranına sahip. Delta varyantına karşı üçüncü doz aşının gerekli olup olmadığı ise uzun bir süredir merak ediliyor.

BioNTech kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, Wall Street Journal'a konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Prof. Dr. Şahin, üçüncü doz aşının yapılıp yapılmayacağına dair kararı hükümetler tarafından alınması gerektiğini ifade etti.

NTV'deki habere göre Prof. Dr. Şahin, yaptığı açıklamada, "Bu tartışma bizsiz devam etmeli. Biz yalnızca veri sağlayacağız ve hükümetlerin bize ne istediklerini söylemeleri gerekecek" şeklinde konuştu.

BioNTech Aşısı Delta Varyantına Karşı Etkili mi?

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde BioNTech aşısının Delta varyantına karşı ne kadar koruma sağladığını gözlemlemek için bir araştırma gerçekleştirilmişti. 19 bini aşkın gönüllünün katıldığı araştırmaya göre tek doz Pfizer / BioNTech aşısı yüzde 30 oranında koruma sağlıyor.

İki doz Pfizer / BioNTech aşısı yüzde 88 oranında koruma sağladığı açıklandı. Tek doz ile çift doz arasında çok ciddi bir fark bulunuyor. Bilim insanları, tek doz aşının Delta varyantına karşı oldukça düşük koruma sağladığını ve bu sebepten ötürü insanların ikinci doz aşıyı mutlaka yaptırması gerektiğini belirtti.

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