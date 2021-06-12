3. Doz Aşılama İçin Hibrit Model Dönemi: Bakan Koca Duyurdu!

3. doz aşılama için hibrit modeli gelebilir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hibrit aşılama modeli üzerinde durduklarını açıkladı. Peki, aşılamada hibrit model nedir? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

3. Doz Aşılamada Hibrit Model Dönemi mi Başlıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'na oldukça önemli açıklamada bulundu. 3. doz aşılama için hibrit model üzerinde durduklarını belirten Bakan Koca, "Sonbaharla birlikte, ilk aşıların üstünden en az 6 ay geçtikten sonra, 3. doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak şu yol izlenecek" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"İlk 2 dozu Sinovac aşısı olan bir gruba yine Sinovac, bir diğer gruba BioNTech, diğer gruba da yerli aşı yapılacak. Aynı şekilde ilk 2 dozda BioNTech tercih edenler içinden gönüllü bir gruba da 3. dozda Sinovac, BioNTech ve yerli aşı vurulacak. Böylece 3. dozda hangi hibrit modelle en yüksek koruyuculuk sağlandığı dikkate alınarak yaygın ve yoğun uygulamaya geçilecek."

Toplumsal bağışıklığa ilişkin önemli bilgiler paylaşan Bakan Koca, toplumsal bağışıklığın oluşması için nüfusun en az yüzde 60'lık kısmının aşılanması gerektiğini ancak yüzde 70 ve üstü oranda aşılamanın daha anlamlı olduğunu söyledi.

Vatandaşların "Bu aşı beni korur" düşüncesinde olması gerektiğini belirten Bakan Koca, ikna yöntemi ile aşılamada oranın artmasını beklediklerini, özellikle riskli gruplarda aşılama oranının yüzde 90'a ulaşması gerektiğini ifade etti.

Günlük vaka sayılarının 5-6 bin arasında olduğunu belirten Bakan Koca, "Bunda hareketliliğin artmasının etkisi büyük. Salgını kontrol etmek için farklı dönemlerden geçtik. Tam kapanma, kısmi kapanma, kontrollü normalleşme dönemlerini yaşadık. Şu andaki dönemi de kontrollü sosyal hayat olarak görüp uygulamalıyız" şeklinde konuştu.

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