3 Doz Biontech Aşısı Omicron Varyantı Karşısında Tam Etki Gösteriyor

Güney Afrika'da tespit edilen ve dünyanın birçok ülkesine yayılan Omicron varyantına karşı ilk çalışmalar gün yüzüne çıkmaya başladı. Konu hakkında açıklama yapan Biontech, 3 doz Biontech aşısı Omicron varyantı karşısında tam korumna sağlıyor açıklaması yaptı.

2019 yılında Çin'in Vuhan şehrinde başlayan hayatı felç eden Covid-19 pandemisi, varyantlarla etkisini sürmeye devam ediyor. Yunan alfabesindeki harflere göre sıralanan varyantlar farklı etkiler gösterirlerken, aşılar karşısında da etkinlik kazanıyorlar. Hindistan'da başlayan Delta varyantı baskın varyant haline gelirken, birkaç hafta önce Güney Afrika'da Omicron harfi ile isimlendirilen yeni bir varyant fark edilmişti.

Diğer varyantlara göre aşılardan ve testlerden kaçma ihtimali çok daha yüksek olan bu varyant hakkında çalışmalar ise sürüyordu. Birçok bilim insanı varyanta dair bilgiler elde etmeye çalışırlarken, en etkili aşıları üreten şirketler ise varyant karşısında hazırlıklar yapıyorlardı.

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan Pfizer aşısını geliştiren Biontech ise beklenen açıklamayı yaptı. Şirket, yeni varyanta karşı daha fazla koruma sağlayan aşının Mart ayında hazırlanacağını aktarırken, 2 doz aşının yeni varyant karşısında etkisiz olduğunu aktardı. Fakat kötü haber burada kalmadı. Şirket, iki doz aşının etkisiz olmasına karşın üç dozluk aşılamanın varyantı durdurabildiğini aktardı.

3 Doz Biontech Aşısı Omicron Varyantı Karşısında Tam Etkili

BioNTech/Pfizer'dan yapılan açıklamada, laboratuvar çalışması sonuçlarının, şirketler tarafından üretilen aşının 2 dozunun Omicron varyantı karşısında daha az etkili olduğunu gösterdiği belirtildi. Açıklamada, laboratuvar çalışmasında aşının 3'üncü dozunun Omicron'u nötralize edici antikorlar sağladığının ortaya konulduğu bildirildi.

Şirketler, laboratuvar sonuçlarının öncü bulgular olduğunu vurgulayarak, gerekirse sadece Omicron varyantına yönelik bir aşıyı da Mart 2022'ye kadar hazır edebileceklerini duyurdu.